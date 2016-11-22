Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Спортингом" с коэффициентом 1,64

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Спортинг" – "Реал". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спортинг" – "Реал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,04 – Н 4,33 – П2 1,64
Трансляция матча "Спортинг" – "Реал" 22 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спортинг" – "Реал".
Прямая трансляция матча "Спортинг" – "Реал" 22 ноября на канале, "Матч! Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-3, 5 – 10.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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14 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Реал" – "Спортинг"
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2:1
Новости
"Спортинг" подошел к игре без травмированных, поэтому самыми обсуждаемыми темами в Лиссабоне стали визит в гости к родному клубу Криштиану Роналду, а также предстоящая дуэль "львят" Жоэля Кэмпбелла и Брайана Руиса с партнером по сборной Коста-Рики Кейлором Навасом.
"Реал" до конца 2016 года потеряли сломавшего плюсневую кость полузащитника Тони Крооса. Месяц займет лечение форварда Альваро Мораты. Продолжают индивидуальные тренировки Пепе и Каземиру.