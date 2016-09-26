Бухаров не сыграет с ПСВ из-за травмы

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров пропустит матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ из-за травмы, сообщает пресс-служба УЕФА. 31-летний форвард получил повреждение на тренировке полторы недели назад. Российская команда примет голландцев в Ростове-на-Дону 28 сентября. Напомним, в первой игре "Ростов" крупно уступил в гостях "Баварии" - 0:5.