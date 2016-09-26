00:39 26 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Бухаров не сыграет с ПСВ из-за травмы

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Нападающий "Ростова" Александр Бухаров пропустит матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ из-за травмы, сообщает пресс-служба УЕФА. 31-летний форвард получил повреждение на тренировке полторы недели назад. Российская команда примет голландцев в Ростове-на-Дону 28 сентября. Напомним, в первой игре "Ростов" крупно уступил в гостях "Баварии" - 0:5.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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пантелеевич61

уже в игре с краснодаром я почувствовал неладное. Не было Александра в запасе.Скорейшего тебе выздоровления.И так мало бойцов у нас осталось - тут еще Саша приболел.давай - в строй . и покажи им всем - где раки зимуют( тем более уже знаешь где)))

04:33 26 сентября

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