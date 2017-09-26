Брюс Гроббелар: "У "Ливерпуля" фантастическое нападение, поэтому "Спартаку" будет сложно"

Один из лучших вратарей в истории "Ливерпуля" Брюс Гроббелар в интервью "СЭ" отметил, что у команды собран сильный состав в линии нападения. По его словам, из-за этого "Спартаку" будет тяжело в предстоящем матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

– Вы вообще довольны Клоппом?

– Мне он нравится, потому что чем-то напоминает меня (смеется). Болельщики всегда хотят моментального успеха, чтобы титулы завтра же оказались у команды в руках. Но ему нужно время. Сам Клопп – хороший тренер, это видно по его работе в "Боруссии".

– Верите, что он приведет "Ливерпуль" к первому чемпионству с 1990 года?

– В этом году – нет. "Ливерпуль" будет бороться за четвертое место. Но если он поменяет тренера вратарей и приобретет пару центральных защитников, то – почему нет?

– Вы все время говорите об обороне. К атаке претензий нет?

– Да у нас фантастическое нападение! Салах великолепен, Фирмину великолепен, Эмре Джан великолепен, Мане я просто обожаю, Коутинью – феноменален. Поэтому "Спартаку" будет тяжело. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Брюса Гроббелара

Матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится во вторник, 26 сентября, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.