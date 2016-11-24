01:27 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Брендан Роджерс: "Селтик" выложился в матче с "Барсой" полностью"

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Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:2) подчеркнул, что остался доволен самоотдачей своих футболистов. По словам специалиста, его команда могла сравнять счет после первого гола каталонцев.

– Игроки выложились на поле полностью, – приводит официальный сайт УЕФА слова Роджерса. – Мы позволили "Барселоне" создать лишь один-два момента, а при счете 0:1 у нас была возможность восстановиться равновесие. Как бы то ни было, второй гол забил соперник.

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