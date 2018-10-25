"Боруссия" разгромила "Атлетико", Витсель забил гол

"Боруссия" разгромила "Атлетико" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:0). Дублем в составе "шмелей" отметился защитник Рафаэл Геррейру, по одному мячу забили экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель и полузащитник Джейдон Санчо.

Лига чемпионов

Группа A

"Боруссия Д" (Германия) - "Атлетико" (Испания) - 4:0 (1:0)

Голы: Витсель, 38 (1:0). Рафаэл Геррейру, 73 (2:0). Санчо, 83 (3:0). Рафаэл Геррейру, 89 (4:0).

"Боруссия Д" (Германия): Бюрки, Пищек, Диалло, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс, Дилэйни (Дахуд, 35), Гетце, Пулишич (Санчо, 79), Брун Ларсен (Рафаэл Геррейру, 63).

"Атлетико" (Испания): Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Эрнандез, Коке, Сауль (Корреа, 70), Партей (Эрнандес, 46), Диегу Коста, Гризманн, Лемар.

Предупреждения: Диалло, 13. Партей, 35. Лемар, 45+1. Филипе Луис, 82. Диегу Коста, 87. Корреа, 90+3. Загаду, 90+3.

Судья: Тэйлор (Англия).

24 октября. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

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