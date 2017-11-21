Болельщики "Спартака" использовали пиротехнику на матче с "Марибором"

Болельщики "Спартака" на матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) использовали пиротехнические средства. После гола нападающего красно-белых Зе Луиша на 82-й минуте матча на обеих фанатских трибунах "Спартака" подожгли шашки и дым распространился по стадиону.
Напомним, что "Спартак" уже был наказан за поведение фанатов во встрече первого тура группового турнира с "Марибором". Из-за этого красно-белым пришлось провести гостевой матч против "Севильи" без своих болельщиков.
А вот это печально. Ждем новых санкций. Без гостевого в Ливерпуле?.. pic.twitter.com/viyRL4s79a– Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 ноября 2017 г.
Старожил футбола
Может уже пора вычислить дебила и выпустить на поле для всеобщего выражения любви к нему?
23:22