Болельщики смогут пить алкоголь на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА отказался от действовавшего закона о запрете продажи и употребления алкоголя на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, информирует Onefootball.com.

Болельщики смогут покупать алкоголь на стадионах, на которых будут проводиться еврокубковые матчи, уже с сезона-2018/19.

Как отмечает источник, недовольными новыми правилами могут остаться болельщики, живущие в Англии. Законы в стране не позволяют болельщикам употреблять алкоголь на трибунах. Они вынуждены выпивать свои напитки в подтрибунном помещении.



Россию в следующем сезоне в Европе представят "Локомотив", ЦСКА и "Спартак" (все - Лига чемпионов), "Краснодар", "Зенит" и "Уфа" (все - Лига Европы).