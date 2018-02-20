БК "Лига Ставок": "Барселона" может выиграть в Лондоне

Во вторник в Лондоне пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Барселоной". Аналитики букмекерской компании "Лига Ставок" считают именно "Барсу" фаворитом. Причем не только всего противостояния, но и конкретного матча на "Стэмфорд Бридж". Коэффициент на победу гостей – 2,14, в то время как успех лондонцев оценивается в 3,57. Правда, в этот успех практически никто из клиентов БК "Лига Ставок" не верит. Лишь пять процентов принятых компанией пари пришлись на победу "Челси". Зато на "Барселону" поставили более 93 процентов клиентов.

Такие коэффициенты обусловлены тем, что еще совсем недавно у "Челси" были болшие проблемы в чемпионате Англии. И даже пошли разговоры об увольнении с поста главного тренера Антонио Конте. Особенно выделяются два разгрома "синих" – сначала их разбил "Борнмут" (0:3), а потом "Уотфорд" (1:4). Но итальянскому тренеру удалось исправить ситуацию – "Челси" одержал две крупные победы над "Вест Бромвичем" (3:0) в АПЛ и "Халлом" (4:0) в Кубке Англии.

Интересный факт: "Барселона", всегда славящаяся результативной игрой, уже пять матчей подряд выдает "низы". Под руководством Эрнесто Вальверде сине-гранатовые превращаются в прагматичную команду, а очередной тотал меньше 2,5 голов в БК "Лига Ставок" "стоит" солидные 1,95. Несмотря на "низовую" тенденцию в матчах у "Барсы", на тотал меньше 2,5 было заключено чуть более пяти процентов пари от всего объема ставок на тоталы. В три и более голов верят 94 с половиной процента клиентов.

В предыдущий раз команды встречались в Лиге чемпионов в 2012 году на стадии полуфинала. Тогда в Лондоне победили хозяева благодаря единственному голу Дидье Дрогба, а на "Камп Ноу" была зафиксирована ничья – 2:2.

Новое встреча двух суперклубов начнется во вторник 20 февраля в 22.45 по московскому времени.