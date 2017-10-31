Билеты на "Севилья" - "Спартак" закончились

В кассах стадиона "Рамон Санчес Писхуан" не продаются билеты на матч 4-го тура Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком". Об этом говорится в объявлении у касс.
Около 30 болельщиков красно-белых продолжают стоять у стадиона в надежде купить билеты. Кассиры уточняют, что билетов не осталось ни для кого, в том числе и для болельщиков "Севильи". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, что УЕФА наказал "Спартак" по итогам матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором". В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу в еврокубках – в 4-м туре в ответной игре с "Севильей".
Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
"Спартак" - перед "Севильей", ЦСКА - перед "Базелем". LIVE!
Кина не будет. У касс много кб, всем говорят, что билеты кончились pic.twitter.com/x3iDWzloLo– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 31 октября 2017 г.
Стадион хорош. Жаль, что будут пустые места pic.twitter.com/tTM26J9D0s– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 31 октября 2017 г.