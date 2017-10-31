Билеты на "Севилья" - "Спартак" закончились

В кассах стадиона "Рамон Санчес Писхуан" не продаются билеты на матч 4-го тура Лиги чемпионов между "Севильей" и "Спартаком". Об этом говорится в объявлении у касс.

Около 30 болельщиков красно-белых продолжают стоять у стадиона в надежде купить билеты. Кассиры уточняют, что билетов не осталось ни для кого, в том числе и для болельщиков "Севильи". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)