Бернарду Силва: "Монако" ехал в Манчестер за победой"

Полузащитник "Монако" Бернарду Силва после поражения от "Манчестер Сити" (3:5) в гостевом первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что команда недовольна результатом. При этом, по словам Силвы, в целом его команда действовала неплохо.

– Думаю, мы играли хорошо на протяжении часа, – приводит официальный сайт УЕФА слова Силвы. – К сожалению, нам не удалось удержать лидерство. В ответном матче нам надо выиграть с разницей в два мяча и не пропустить слишком много, и это возможно. Тех двух голов, которые мы пропустили после угловых, можно было избежать. Думаю, в целом мы играли хорошо.

Но мы приехали в Манчестер за победой. "Монако" разочарован результатом, но у нас есть надежда на ответный матч.