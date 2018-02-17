Бернард может пропустить матч с "Ромой" из-за травмы

Полузащитник "Шахтера" Бернард в матче чемпионата Украины против "Черноморца" (5:0) получил повреждение. По словам главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки, бразилец может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы", который состоится 21 февраля в Харькове.

- Я доволен тем, как команда провела матч, - приводит Sportarena слова Фонсеки. - Для нас было важно начать новый сезон до матча в Лиге чемпионов с "Ромой". Мне приятно, что мы сегодня провели хорошую игру и добились в ней победы.

Бернард? У него постоянная проблема с плечом. Мы оценим ситуацию и посмотрим, сможет ли он помочь команде в матче с "Ромой".