03:15 | Футбол — Лига чемпионов

Бернард может пропустить матч с "Ромой" из-за травмы


Полузащитник "Шахтера" Бернард в матче чемпионата Украины против "Черноморца" (5:0) получил повреждение. По словам главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки, бразилец может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы", который состоится 21 февраля в Харькове.

- Я доволен тем, как команда провела матч, - приводит Sportarena слова Фонсеки. - Для нас было важно начать новый сезон до матча в Лиге чемпионов с "Ромой". Мне приятно, что мы сегодня провели хорошую игру и добились в ней победы.

Бернард? У него постоянная проблема с плечом. Мы оценим ситуацию и посмотрим, сможет ли он помочь команде в матче с "Ромой".

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/upl/fonseka-polnostyu-dominirovali-nad-chernomortsem/

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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