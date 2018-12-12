Бенедикт Хеведес: "Матч с "Шальке" был безумно важен для меня"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес после поражения от "Шальке" в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:1) отметил, что эта игра была лично для него очень важной. Немец в течение 16 лет выступал за гельзенкирхенцев.

- Для меня это было безумно важно, - приводит пресс-служба УЕФА слова Хеведеса. - Я выступал за этот клубе в течение 16 лет. Здесь мое сердце, это моя любовь. Я отдал этому клубу все свои силы, все свое сердце. Возможно, это был мой последний матч на этом стадионе, в пристутствии этих болельщиков. Когда они меня чествовали, это тронуло до глубины сердца. Это, конечно, фантастическое чувство.