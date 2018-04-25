"Бавария" - "Реал". Хамес Родригес и Роббен сыграют против бывшего клуба

Стал известен состав "Баварии" на матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала". Бывшие хавбеки мадридцев Хамес Родригес и Арьен Роббен выйдут на поле с первых минут.

Полностью заявка "Баварии" выглядит следующим образом: Ульрайх - Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Киммих - Хави Мартинес, Хамес Родригес, Мюллер - Роббен, Левандовски, Рибери; запасные - Штарке, Вагнер, Зюле, Тиагу, Бернат, Руди, Толиссо.

Матч "Бавария" - "Реал" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.