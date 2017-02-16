01:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Бавария" - "Арсеналу": "То же самое - в следующем году?"

0
0
0
0

Пресс-служба "Баварии" уже не сомневается в том, что команда пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сегодня мюнхенцы в первом матче 1/8 финала турнира разгромили "Арсенал" со счетом 5:1. В прошлом сезоне в Лиге чемпионов команды сыграли с точно таким же счетом.

В "Твиттере" немецкого клуба появилось сообщение в адрес "канониров" с предложением встреться еще раз в следующем году и снова повторить результат: "То же самое – в следующем году?".

Напомним, что "Арсенал" уже который год вылетает на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра между "Арсеналом" и "Баварией" пройдет 7 марта в Лондоне.

 

 

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ