"Бавария" - "Арсеналу": "То же самое - в следующем году?"

Пресс-служба "Баварии" уже не сомневается в том, что команда пройдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Сегодня мюнхенцы в первом матче 1/8 финала турнира разгромили "Арсенал" со счетом 5:1. В прошлом сезоне в Лиге чемпионов команды сыграли с точно таким же счетом.

В "Твиттере" немецкого клуба появилось сообщение в адрес "канониров" с предложением встреться еще раз в следующем году и снова повторить результат: "То же самое – в следующем году?".

Напомним, что "Арсенал" уже который год вылетает на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра между "Арсеналом" и "Баварией" пройдет 7 марта в Лондоне.