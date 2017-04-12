Бастиан Швайнштайгер: "Держу кулаки за "Баварию" в матче с "Реалом"

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер пожелал удачи родной "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала". Хавбек защищал цвета мюнхенцев с начала карьеры в 2000 году по 2015 год, а в MLS перебрался этой зимой из "Манчестер Юнайтед".

"Привет из Чикаго! Держу кулаки за "Баварию" в матче с "Реалом". Надеюсь, что все здоровы, передаю привет игрокам и руководству", - сказал Швайнштайгер в видеообращении.

Матч "Бавария" - "Реал" состоится сегодня, начало - в 21.00 по московскому времени.