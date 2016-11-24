"Барселона" вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, "Манчестер Сити" - со второго

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" в гостях обыграла "Селтик" со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Лионель Месси. В другой встрече "Манчестер Сити" сыграл вничью с менхенгладбахской "Боруссией" – 1:1. Немецкий клуб открыл счет благодаря голу нападающего Раффаэла. Англичане ответили в концовке первого тайма – отличился полузащитник Давид Сильва.

Таким образом, "Барселона" набрала 12 очков и обеспечила себе выход в плей-офф с первого места. В активе "Манчестер Сити" 8 баллов. Команда Хосепа Гвардьолы также вышла из группы C со второго места. Менхенгладбахская "Боруссия" набрала 5 очков и обеспечила себе место в плей-офф Лиги Европы. "Селтик" потерял шансы на игру в еврокубках весной.

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа C

"Селтик" (Шотландия) – "Барселона" (Испания) – 0:2 (0:1)

Голы: Месси, 24 (0:1). Месси, 55 – с пенальти (0:2).

"Селтик": Гордон, Лустиг, Шимунович, Святченко, Исагирре, Макгрегор (Робертс, 72), Армстронг, Браун, Рогич (Битон, 64), Синклэйр (Форрест, 46), Дембеле.

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике (Марлон, 72), Маскерано, Жорди Альба (Динь, 66), Бускетс, Ракитич, Андре Гомиш, Месси, Л.Суарес, Неймар (Арда Туран, 77).

Предупреждения: Святченко, 23. Жорди Альба, 41. Серхи Роберто, 63. Неймар, 72. Лустиг, 72. Армстронг, 87. Ракитич, 88.

Судья: Орсато (Италия).

23 ноября. Глазго. Стадион Celtic Park.

"Боруссия" М (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия) – 1:1 (1:1)

Голы: Раффаэл, 23 (1:0). Давид Сильва, 45+1 (1:1).

"Боруссия" М: Зоммер, Эльведи, Кристенсен, Янчке, Вендт, Траоре (Хофманн, 41), Штробль, Дахуд (Вестергорд, 60), Штиндль, Джонсон, Раффаэл (Хан, 84).

"Манчестер Сити": Браво, Отаменди, Стоунс, Фернандинью, Коларов, Гюндоган, Де Брейне, Сильва, Хесус Навас, Агуэро, Стерлинг (Санья, 68).

Предупреждения: Штиндль, 20. Фернандинью, 43. Дахуд, 49. Янчке, 69. Раффаэл, 71.

Удаления: Штиндль, 51. Фернандинью, 63.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

23 ноября. Менхенгладбах. Стадион Stadion im Borussia-Park.