"Барселона" без Месси обыграла "Интер"

"Барселона" обыграла "Интер" (2:0) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. В составе победителей отличились Рафинья Алькантара и Жорди Альба. Из-за травмы за "Барсу" не сыграл Лионель Месси.

"Барселона" набрала девять очков и лидирует в группе В. У "Интера" шесть очков и вторая позиция. В следующем туре команды сыграют в Милане.

Лига чемпионов

Группа В

2-й тур

"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) - 2:0

Голы: Рафинья, 32 (1:0). Жорди Альба, 83 (2:0).

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 78), Рафинья (Семеду, 72), Суарес, Коутинью (Эль-Хаддади, 88).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Кандрева (Политано, 46), Весино, Брозович, Валеро (Мартинес, 63), Перишич (Бальде, 77), Икарди.

Предупреждения: Суарес, 62. Брозович, 73. Шкриньяр, 74. Мартинес, 85.

Судья: Хацеган (Румыния).

24 октября. Барселона. Стадион "Ноу Камп".

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