04:47 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "Меня беспокоит то, что мы позволили "ПСЖ" отыграться"

0
0
0

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:2) выразил сожаление по поводу упущенной победы. Англичане и французы перед заключительным туром имеют равное количество очков, однако у подопечных Унаи Эмери есть преимущество за счет двух голов на выезде в личной встрече.

– Нужно принимать во внимание две вещи: затраченные силы и результат, – приводит официальный сайт УЕФА слова Венгера. – Мы многое отдали сегодня на поле, сумев выйти вперед после пропущенного гола в первом тайме. Но потом забили сами себе. В целом "Арсенал" смотрелся неплохо. Некоторые моменты были хорошими, но речи о доминировании не шло. Меня беспокоит то, что мы вели в счете и позволили "ПСЖ" отыграться. Нам не хватало креативности, но мы взяли одно очко. Возможно, этого недостаточно для того, чтобы выйти с плей-офф с первого места. Поживем – увидим.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ