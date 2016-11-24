Арсен Венгер: "Меня беспокоит то, что мы позволили "ПСЖ" отыграться"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (2:2) выразил сожаление по поводу упущенной победы. Англичане и французы перед заключительным туром имеют равное количество очков, однако у подопечных Унаи Эмери есть преимущество за счет двух голов на выезде в личной встрече.

– Нужно принимать во внимание две вещи: затраченные силы и результат, – приводит официальный сайт УЕФА слова Венгера. – Мы многое отдали сегодня на поле, сумев выйти вперед после пропущенного гола в первом тайме. Но потом забили сами себе. В целом "Арсенал" смотрелся неплохо. Некоторые моменты были хорошими, но речи о доминировании не шло. Меня беспокоит то, что мы вели в счете и позволили "ПСЖ" отыграться. Нам не хватало креативности, но мы взяли одно очко. Возможно, этого недостаточно для того, чтобы выйти с плей-офф с первого места. Поживем – увидим.