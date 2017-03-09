13:11 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "Барселона" выиграла благодаря судье и великим игрокам"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что судья помог "Барселоне" обыграть "ПСЖ" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6). Каталонцы в первой игре, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.

- Прошлой ночью мы увидели важность двух основных факторов - судьи и великих игроков, - цитирует Mirror Венгера.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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ShvartsGlass

ну да, особенно кусака-симуляка

14:17

ShvartsGlass

Супротив судьи даже великие игроки становятся игрочишками

14:15

wedes

Барселона всех достала своим симулянством. Венгер это лишний раз озвучил.

14:13

Don Miguel

Венгер на судей налегал всегда и от рождения. Теперь, после 2-10 от Баварии, ему налегать сам бог велел, последние денечки в Арсенале....

14:11

Lexys1

Великих игроков-симулянтов...

14:04

Andrewxyz

Третий фактор не упомянул: великой ДОГ

13:39

баламошка

Бабка права, если бы не водолаз со свистком, то дальше бы прошёл ПСЖ.

13:33

SSNA7

Арсен_____Ну ты-то куда со своими комментами? Тебе о другом думать надо после 2:10...

13:32

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