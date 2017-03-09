Арсен Венгер: "Барселона" выиграла благодаря судье и великим игрокам"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что судья помог "Барселоне" обыграть "ПСЖ" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6). Каталонцы в первой игре, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.
- Прошлой ночью мы увидели важность двух основных факторов - судьи и великих игроков, - цитирует Mirror Венгера.
ShvartsGlass
ну да, особенно кусака-симуляка
14:17
ShvartsGlass
Супротив судьи даже великие игроки становятся игрочишками
14:15
wedes
Барселона всех достала своим симулянством. Венгер это лишний раз озвучил.
14:13
Don Miguel
Венгер на судей налегал всегда и от рождения. Теперь, после 2-10 от Баварии, ему налегать сам бог велел, последние денечки в Арсенале....
14:11
Lexys1
Великих игроков-симулянтов...
14:04
Andrewxyz
Третий фактор не упомянул: великой ДОГ
13:39
баламошка
Бабка права, если бы не водолаз со свистком, то дальше бы прошёл ПСЖ.
13:33
SSNA7
Арсен_____Ну ты-то куда со своими комментами? Тебе о другом думать надо после 2:10...
13:32