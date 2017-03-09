Арсен Венгер: "Барселона" выиграла благодаря судье и великим игрокам"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что судья помог "Барселоне" обыграть "ПСЖ" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6). Каталонцы в первой игре, прошедшей в Париже, проиграли со счетом 0:4, но в ответном поединке на последних минутах смогли вырвать путевку в четвертьфинал.

- Прошлой ночью мы увидели важность двух основных факторов - судьи и великих игроков, - цитирует Mirror Венгера.