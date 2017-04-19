Арриго Сакки: "Все зависит от "Ювентуса"

Бывший главный тренер сборной Италии Арриго Сакки рекомендует "Ювентусу" атаковать в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", а не обороняться, несмотря на победу в первой встрече со счетом 3:0.

- Сейчас "Барселона" находится не в лучшем положении в плане уверенности в себе и настроя, - цитирует пресс-служба УЕФА Сакки. - Складывается ощущение, что команда рассчитывает только на выдающиеся индивидуальные качества своих игроков. "Ювентус" более силен как команда, находится в лучшей форме и более сбалансирован. "Ювентус" должен прессинговать с первой минуты и не давать сопернику обрести уверенность и созидать. "Юве" не должен ограничивать себя игрой от обороны и на контратаках. У команды есть шанс добиться уверенной победы и порадовать не только своих болельщиков, но и нейтральных любителей футбола по всему миру. "Ювентус" может вписать свое имя в историю, все зависит только от него.

Напомним, что матч "Барселона" – "Ювентус" состоится сегодня, 19 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.