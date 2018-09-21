Арнор Сигурдссон о матче ЦСКА с "Викторией": "Без веры в себя ничего не получилось бы"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что помогло его команде отыграться в матче Лиги чемпионов с "Викторией Пльзень" (2:2).

- Мы показали, что у нас сильный характер. Мы проигрывали в два мяча, но свели матч к ничьей, - сказал исландец в интервью клубному каналу на Youtube. - На стадионе была великолепная атмосфера. "Виктория" была вдохновлена ей и сумела забить дважды. Нам нужно было начать играть в свой футбол и внести некоторые коррективы. Мы сделали это, и ситуация на поле изменилась. Конечно, я очень рад, что наконец-то дебютировал, и случилось это сразу в Лиге чемпионов. Но личные амбиции отходят на второй план. Самое важное, что мы заработали очко. Было очень важно сделать это. Лига чемпионов - это грандиозный турнир, как и чемпионат мира. Играть в Лиге чемпионов - просто потрясающе. Каждый футболист мечтает об этом. Так что моя мечта сбылась.

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