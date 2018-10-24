01:33 | Футбол — Лига чемпионов

Арнор Сигурдссон: "Лишь после матча узнали о случившемся в римском метро"

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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что узнал о случившемся с болельщиками команды в римском метро только после матча Лиги чемпионов с "Ромой".

Напомним, из-за поломки эскалатора пострадали около 30 человек, не менее семи из которых – серьезно. Большинство из них – граждане России. Они ехали на матч Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА.

– Команда узнала о случившемся после игры. Я слышал, что произошло. Надеюсь, что все будут в порядке, – цитирует ТАСС Сигурдссона.

Рома – ЦСКА

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5711240

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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