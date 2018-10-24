Арнор Сигурдссон: "Лишь после матча узнали о случившемся в римском метро"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что узнал о случившемся с болельщиками команды в римском метро только после матча Лиги чемпионов с "Ромой".

Напомним, из-за поломки эскалатора пострадали около 30 человек, не менее семи из которых – серьезно. Большинство из них – граждане России. Они ехали на матч Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА.

– Команда узнала о случившемся после игры. Я слышал, что произошло. Надеюсь, что все будут в порядке, – цитирует ТАСС Сигурдссона.