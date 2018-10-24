Арьен Роббен: "После 1:0 "Баварию" прорвало"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен после победы над АЕК​ в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил, что игра получиласл сложной. Тем не менее, он считает, что после первого гола все стало проще.

- Условия были сложными, но это не должно быть оправданием, - цитирует пресс-служба клуба Роббена. - В первом тайме мы играли хорошо, только не смогли реализовать свои моменты. Нам не хватало последнего паса. При счете 0:0 ситуация была опасной. Тренер сказал, что соперник устанет, так оно и произошло. Однако во втором тайме был отрезок, когда мы играли не так хорошо. Но после 1:0 нас прорвало. Первый гол многое облегчил. После него нужно было не ослаблять давления и забивать второй. Мы именно это и сделали.