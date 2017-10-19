10:22 | Футбол — Лига чемпионов

Арьен Роббен: "Бавария" сделала еще один шаг вперед"


Вингер "Баварии" Арьен Роббен после победы над "Селтиком" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что матч позволит обрести ощущение стабильности. Также он считает, что мюнхенцы находятся на правильном пути.

- У нас получилось, сделали еще один шаг вперед, - цитирует пресс-служба клуба Роббена. - Мы хотим прогрессировать и играть еще лучше. Сыграли дважды на ноль - уже хорошо, чтобы снова обрести ощущение стабильности. Мы на верном пути.

Трансляция матча "Бавария" - "Селтик"

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/10/комментарии-после-селтика

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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