Арьен Роббен: "Бавария" сделала еще один шаг вперед"

Вингер "Баварии" Арьен Роббен после победы над "Селтиком" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что матч позволит обрести ощущение стабильности. Также он считает, что мюнхенцы находятся на правильном пути.

- У нас получилось, сделали еще один шаг вперед, - цитирует пресс-служба клуба Роббена. - Мы хотим прогрессировать и играть еще лучше. Сыграли дважды на ноль - уже хорошо, чтобы снова обрести ощущение стабильности. Мы на верном пути.

Трансляция матча "Бавария" - "Селтик"