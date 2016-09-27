Арбитр не наказал ЦСКА пенальти

На 56-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА – "Тоттенхэм" Антонио Матеу Лаос не стал назначать 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда в их штрафной произошел контакт мяча и левой руки Сергея Игнашевича. По всей видимости, испанский судья счел, что мяч попал в руку с очень близкого расстояния. (Александр БОБРОВ)
Стоп-кадр из матча ЦСКА - "Тоттенхэм".
Стоп-кадр из матча ЦСКА - "Тоттенхэм".
Вопреки
Да уж... И совсем не удивляет, что никто не посмеет осуждать вновь страшенный автобус ЦСКА (А-У Ловчевы и Бубновы с Ренгольдами ?).., но завтра, при любом раскладе итогов матча в Ростове, таких изрыганий желчи будет более чем достаточно - вот что значит иметь адм. ресурс кремлевский и ангажированную прессу, боящуюся даже правду писать о "великом" клубе и таком же "гениальном" (и трусливом) тренере. И даже откровенная симпатия арбитра (не понятно по какой причине) не помогла кабинетным чемпионам... чего только стоит игра Игнашевича, отправившего мяч на угловой РУКОЙ !!! Ну а захваты и сносы Верблума уже даже не обсуждаются. Ну и ладно... поделом. Жаль лишь, что вновь очки в копилку России будет добывать не ЦСКА.
00:07
Курт Лямке
Бобров уже реально выбешивает.... Везде пенальти находит.
23:47 27 сентября
oopse
Таких рук было у обеих команд...А вот гол коням опять почти с метрового офсайда забили
23:47 27 сентября
Odissevs
Один фиг англичане на голову выше.
23:44 27 сентября
foreverCSKAforever
Лучше бы поставил. Но перед этим дал бы пенальти в ворота Тоттенхэма за такую же руку в первом тайме. Глядишь, и результат был бы иным.
23:42 27 сентября
vassel
Да, ладно!!!!
23:30 27 сентября