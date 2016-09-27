Арбитр не наказал ЦСКА пенальти

На 56-й минуте матча 2-го тура Лиги чемпионов ЦСКА – "Тоттенхэм" Антонио Матеу Лаос не стал назначать 11-метровый удар в ворота хозяев поля, когда в их штрафной произошел контакт мяча и левой руки Сергея Игнашевича. По всей видимости, испанский судья счел, что мяч попал в руку с очень близкого расстояния. (Александр БОБРОВ)

Стоп-кадр из матча ЦСКА - "Тоттенхэм".