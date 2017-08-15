"АПОЭЛ" победил "Славию"

"АПОЭЛ" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов победил "Славию" со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 23 августа в Чехии.

Лига Чемпионов

4-й отборочный раунд

Первый матч

"АПОЭЛ" (Кипр) - "Славия" (Чехия) - 2:0 (2:0)

Голы: Де Камаргу, 2 (1:0). Алонефтис, 10 (2:0).

"АПОЭЛ": Ватерман, Миланов, Карлау, Роберто Лаго, Хесус Руэда, Мораиш, Алонефтис (Фариас, 68), Оар (Эфрем, 52), Эбесилио (Бертольо, 83), Винисиус, Де Камаргу.

"Славия": Лаштувка, Фридрих, Югас, Нгаде-Нгаджюи, Боржил, Ротань (Мешанович, 72), Хушбауэр, Соучек, Стох (Сикора, 79), ван Бюрен (Змргал, 46), Шкода.

Предупреждения: Ротань, 6. Де Камаргу, 53. Карлау, 77.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

15 августа. Никосия. Стадион "GSP".