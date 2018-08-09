Анзор Кавазашвили: "Даже Яшин допускал ошибки, что уж говорить о Максименко?"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поддержал молодого голкипера красно-белых Александра Максименко, допустившего ошибку в третьем голе в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (2:3). Он отметил, что молодому вратарю стоит продолжать давать шансы играть.

– Максименок допустил обычную техническую ошибку. Все голкиперы ошибаются, даже такие великие, как Лев Яшин, – начал Кавазашвили. – Вратарские ошибки бывают и в финалах чемпионата мира, поэтому придавать большое значение этой оплошности не нужно. Тем более в ответном матче "Спартак" спокойно выиграет 2:0 и пройдет дальше. Но и первый матч с ПАОК Максименко в целом провел достаточно уверенно и думаю, что у этого парня есть будущее.

– Стоит ли поменять Максименко или дать еще шанс играть?

– Конечно, пусть играет. В тренерском штабе ему доверяют, иначе не поставили бы на такой ответственный матч.

– В России может появиться еще один вратарь в лице Максименко?

– Об этом можно будет судить, если парень продолжит стабильно играть, вытаскивать команду и пропускать только не берущиеся мячи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)