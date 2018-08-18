"Анжи" примет участие в Юношеской лиге УЕФА, несмотря на финансовые проблемы клуба

"Анжи" примет участие в розыгрыше Юношеской лиги УЕФА в сезоне-2018/19, несмотря на финансовые проблемы клуба. По словам генерального директора махачкалинского клуба Олега Флегонтова, основную часть расходов берет УЕФА.

Группы в Юношеской лиге УЕФА будут соответствовать группам основного турнира Лиги чемпионов. Таким образом, "Локомотив" и ЦСКА гарантированно примут участие в турнире. Также в Юношеской лиге УЕФА существует так называемый путь представителей лиг, в котором махачкалинский "Анжи" примет участие как обладатель Кубка РФС 2017 года для игроков в возрасте до 17 лет. Ранее из-за финансовых проблем молодежный состав махачкалинского клуба отправился на матч второго тура молодежного первенства Российской премьер-лиги на автобусе.

– Несмотря на сложное финансовое положение и проблемы клуба, молодежный состав "Анжи" примет участие в Юношеской лиге УЕФА, – цитирует ТАСС Флегонтова. – Основную часть расходов берет на себя Союз европейских футбольных ассоциаций, а также спонсоры турнира, которые заинтересованы в развитии юношеского футбола. Домашние матчи футболисты будут проводить на "Анжи-Арене" в Каспийске. Повторюсь, что никаких опасений нет.