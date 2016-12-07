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Антуан Гризманн: "Поражение от "Баварии" не повлияет на команду"

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Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (0:1) отметил, что поражение не повлияет на команду. По словам француза, команда хорошо провела последние 20 минут.

– Мы, как обычно, хорошо сыграли в обороне, а гол соперник забил со штрафного, – цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА. – Последние 20 минут провели очень неплохо. Наверное, показали один из лучших отрезков за последнее время. Теперь с нетерпением ждем следующих игр в Лиге чемпионов. Это поражение никак не помешает нашему движению вперед.

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