Антонио Конте: "Сегодня "Челси" немного не повезло"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны"​ (1:1) подчеркнул, что игра лондонцев была близка к идеальной. Также специалист выразил мнение, что его команда заслуживала большего.

– Я очень горжусь своими игроками, – сказал Конте в эфире BT Sport. – Они следовали плану, который мы приготовили. Очень жаль. Сегодня нам немного не повезло.

"Челси" был очень близок к идеальной игре. Но всего одна ошибка. Все мы хорошо знаем, как дорого стоят ошибки в матче против "Барселоны" с Месси, Суаресом и Иньестой.

Наш план был действительно хорош. Мы говорим об 1:1, но, возможно, "Челси" заслуживал большего.

Ответный матч пройдет в Испании 14 марта.