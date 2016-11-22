Анхель Ди Мария: "Краткосрочная цель "ПСЖ" - первое место в группе"

Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария в преддверии гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Арсеналом" отметил, что лондонская команда представляет наибольшую угрозу на контратаках. По словам аргентинского форварда, краткосрочная цель парижан – первое место в группе.

– Лондонцы очень опасны на контратаках, – приводит официальный сайт УЕФА слова Ди Марии. – Месут Езил – игрок высочайшего уровня. Его передачи всегда изобретательны и точны, а ведь против него играют очень быстрые футболисты. Но пока мы выступаем в Лиге чемпионов очень прилично. Осталось еще два тура, "ПСЖ" продолжает работу. Наша краткосрочная цель – первое место в группе.



Что нужно для того, чтобы выиграть турнир? Немного удачи. В прошлом году мы вылетели после встречи с "Манчестер Сити". У нас была более мастеровитая команда, мы создали больше голевых моментов, но уступили в Манчестере. Нам просто не хватило удачи, но мы также сыграли не в свою силу.

С другой стороны, с "Реалом" я добирался до финала Лиги чемпионов. Мы были в паре минут от поражения, когда Серхио Рамос сравнял счет и изменил весь сценарий. Это отличный пример того, какое значение имеет фортуна.

Матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 23 ноября. Начало встречи - в 22.45 по московскому времени.