Андрей Шевченко: "Шансы "Ромы" и "Шахтера" в ответном матче - 50 на 50"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил, что "Рома" и "Шахтер" находятся в отличной форме. Специалист также добавил, что шансы команд в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 50 на 50.

- Я считаю, что шансы "Ромы" и "Шахтера" - 50 на 50, - цитирует Sky Sport Italia Шевченко. - "Рома" оставила хорошее впечатление в первом тайме первого матча. Римляне играли очень хорошо, контролируя ход встречи.

У "Шахтера" есть техничные и быстрые игроки, которые могут найти свободное пространство между линиями, и как только вы дадите им это пространство на поле, то они проведут опасные контратаки, что и произошло во второй тайме.

Я думаю, что "Рома" знает, как построить игру в предстоящей встрече, но "Шахтер" тоже. Обе команды находятся в отличной форме.

Напомним, что матч "Рома" - "Шахтер" состоится сегодня в Риме и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Первая игра между этими командами завершилась победой "горняков" со счетом 2:1.