Андрей Канчельскис: "Марселу, как Комбаров. Вот один в один"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в преддверии финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" в интервью "СЭ" жестко раскритиковал игру левого защитника мадридской команды Марселу. По словам собеседника, бразилец не выполняет своих прямых обязанностей.

– Юрген Клопп, отвечая на вопрос о слабых сторонах "Реала", заметил: "Марселу атакует очень много, но… Он почти не защищается".

– Ха! В самую точку! Меня вообще удивляет, когда некоторые специалисты называют бразильца лучшим крайним защитником. Ну что за бред? Это самое слабое звено "Реала"!

– Действительно?

– Конечно. Да он просто анархист! Я бы такого левого защитника никогда в свою команду не взял бы. Убегает вперед, зону свою оставляет. Бегунок, ну натуральный бегунок! Не защитник. Как хочет, так и играет. Никаких футбольных законов не соблюдает.

– Выходит, Салах получит много пространства?

– Я этого не исключаю. Игра покажет. Мне сразу на память приходит полуфинал чемпионата мира-2014 . Марселу и его команда получили от Германии по полной – 1:7. Вот вам и великие защитники. Настоящие разгильдяи. Жаль немцы им 10 не положили. Надо было наказать на всю катушку за такую расхлябанность. И после этого еще кто-то восхищается Марселу? Ну-ну… Он же просто бегает туда-сюда, туда-сюда, не выполняя своих прямых обязанностей. Как Комбаров в "Спартаке". Вот один в один. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

Полная версия интервью Андрея Канчельскиса - здесь