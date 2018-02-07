Андрей Ивашин: "В "Реале" играют такие же футболисты, как и мы"

Защитник молодежной команды "Краснодара" Андрей Ивашин после поражения от мадридского "Реала" 0:0 (пен. 0:3) в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА заявил, что это обидное поражение. которое стало следствием отсутствия необходимой игровой практики.

– Я считаю, мы неплохо играли, – отметил Ивашин. – В первом тайме был момент на последних минутах, где нам не повезло. Во втором тайме уже к минуте 60-й мы подсели, нам было тяжело. Наверно, сказалось то, что у "Реала" уже сезон продолжается, а у нас только первая официальная игра. Хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые пришли на стадион, это очень приятно для нас. Большое спасибо руководству, что предоставило нам стадион основы.

– Что скажете об атмосфере?

– Это у меня первый раз в жизни, было очень приятно играть. Сначала была небольшая дрожь, но потом все прошло. Я понимал, что на трибунах сидят все мои родные и близкие, родственники моих друзей. Мы играли для них, старались, но не повезло в серии пенальти.

– Если говорить по таймам, то после хорошего первого тайма, почему второй получился не столь успешным?

– После 60-й минуты, как я сказал, мы подсели. В первом тайме мы играли хорошо, у нас были моменты, подходы к воротам, чуть не повезло в реализации. Но ничего, на этом жизнь не заканчивается, будем дальше работать, стараться. Дай бог, чтобы некоторые из нас через несколько лет играли на этом стадионе.

– Что почувствовали, когда три пенальти были не забиты?

– Первыми пошли бить наши штатные пенальтисты – Игнатьев и Сулейманов. Они всегда бьют пенальти, мы им полностью доверяем, но так сложилось, что им не повезло. Так бывает, промахиваются даже легендарные футболисты. Мы их поддержали, сказали, что ничего страшного. Ребята раньше неоднократно нас выручали, забивали.

– Когда вы узнали, что будете играть с мадридским "Реалом", как на это отреагировали сами, а также ваши родные и близкие?

– Если честно, это никак не сказалось – "Реал Мадрид", ну и "Реал Мадрид". Мы понимаем, что там такие же ребята, как и мы, им тоже по 18-19 лет. Потому никто ничего особенного не говорил.

– Играли хорошо, достойно смотрелись. Можно это поражение назвать обидным?

– Любое поражение обидно. Мы играли, старались. Понятно, что серия пенальти – это лотерея, нам не повезло, но что поделаешь. (Екатерина ПОТАПОВА)