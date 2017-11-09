Андрей Ещенко: "Нолито стал мне что-то высказывать, послал его подальше"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал о моменте во время выездного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" (1:2). По его словам, у него произошла стычка с нападающим испанского клуба Нолито.

- Был такой спорный момент, – цитирует Bobsoccer.ru Ещенко. – Я побежал вперед в атаку, он меня сзади подтолкнул, я потерял координацию и не смог ударить головой, хотя момент был очень хороший. А так – ничего особенного. Я упал, он подбежал ко мне, начал что-то рассказывать… Ну и все. Я его послал подальше.

Если бы он сам не подошел, ничего бы и не было. А так подбежал, стал мне что-то высказывать, что, мол, почему я упал? Пришлось объяснить почему. Только уже на нашем простом и, думаю, доходчивом языке.