Андрей Ещенко: "Коутинью? Весь "Ливерпуль" - топ-уровень"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, по версии УЕФА ставший ключевым игроком красно-белых в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1:1), в интервью "СЭ" отметил, что в составе соперника собраны игроки топ-уровня.

– На фланге вы играли против Мане, парня, который стоит под 40 миллионов евро.

– Да, и на фланге, и на стандартах действовал по нему. Атака у "Ливерпуля" очень хорошая. Да вся команда отличная. Топ-уровень.

– Коутинью выделяется?

– Да не только он. Все! И техникой, и быстротой решений, резкостью. Понятно, что в чемпионате Англии есть 10-15 команд очень высокого уровня, плюс сборная и Лига чемпионов – конкуренция серьезная, к таким матчам англичане готовы. (Сергей ЕГОРОВ)