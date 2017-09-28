Андрес Иньеста: "Мы знали, что делать в игре со "Спорингом"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спортинга" отметил, что его команда знала, что делать. По мнению испанца, необходимо было играть с соперником плотно и каталонцы успешно справились с задачей.

- Такие матчи разбиваются на разные фазы, и когда наступает время, чтобы сомкнуть ряды, заиграть плотнее, ты должен знать, что точно ты должен делать, - приводит официальный сайт УЕФА слова Иньесты. - И мы знали, что предпринять.

Трансляция матча "Спортинг" - "Барселона"