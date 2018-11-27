Аллегри назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" рассказал, кого считает фаворитом на победу в турнире. Он также надеется, что в этот раз он ошибается, так как в год назад называл фаворитом "Реал".

- На мой взгляд, фаворит на победу в турнире - "Барселона" - приводит официальный сайт УЕФА слова Аллегри. – За ней идут три клуба, включая нас, и мы каждый год беремся за работу с той же страстью. Год назад я называл фаворитом "Реал". Сейчас им я вижу "Барселону". Надеюсь, на этот раз я ошибусь.

"Ювентус" занимает 1-е место в группе H, имея в активе 9 очков после четырех туров.

Все о Лиге чемпионов - здесь