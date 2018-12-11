Алессандро Шопф: "В чемпионате Германии дела у "Шальке" идут не так хорошо"

Полузащитник "Шальке" Алессандро Шопф накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива" отметил, что дела у немецкой команды в чемпионате Германии идут не так хорошо. Он добавил, что футболисты с нетерпением ждут начала игры.

- Мы все знаем, что наши дела в бундеслиге пока идут не очень хорошо, - приводит пресс-служба УЕФА слова Шопфа. - Но завтра мы снова играем в Лиге чемпионов и с нетерпением ждем этого. Мы хотим выигрывать во всех матчах во всех турнирах.

Железнодорожники сыграют с "Шальке" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов во вторник, 11 декабря.

"Шальке" – "Локомотив": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 11 декабря, начало – в 20.55 (мск).