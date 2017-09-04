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22:26 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Жуков: "Спартак" должен выходить из группы"

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Президент ОКР Александр Жуков позитивно оценил шансы "Спартака" на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Соперниками красно-белых по групповому турниру станут "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор".

- Я думаю, что "Спартак" из такой группы должен выходить, - цитирует "Р-Спорт" Жукова.

Напомним, первым соперником "Спартака" в Лиге чемпионов станет "Марибор". Встреча состоится 13 сентября в Словении. Начало игры - 21.45 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dr.ZLO161

выйдут обязательно выйдут....из самолета в Москве ...

22:32