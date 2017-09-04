Александр Жуков: "Спартак" должен выходить из группы"

Президент ОКР Александр Жуков позитивно оценил шансы "Спартака" на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Соперниками красно-белых по групповому турниру станут "Ливерпуль", "Севилья" и "Марибор".

- Я думаю, что "Спартак" из такой группы должен выходить, - цитирует "Р-Спорт" Жукова.

Напомним, первым соперником "Спартака" в Лиге чемпионов станет "Марибор". Встреча состоится 13 сентября в Словении. Начало игры - 21.45 по московскому времени.