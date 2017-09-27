Александр Селихов: "Для той ситуации, в какой оказался "Спартак", мы сыграли хорошо"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что успел немного поволноваться перед выходом на поле. Напомним, что Селихов заменил Артема Реброва во втором тайме.

– Просто нужно было выйти и показать все, что умеет команда, умею я, – сказал во флеш-интервью Селихов. – Главное, что команда не в простой ситуации набрала очки. Волновался ли я? Когда одеваться начал, успел поволноваться. Но когда вышел, перестал. Тяжело так выходить на игру.

Моменты у них были. Не может быть такого, чтобы такая команда, как "Ливерпуль", не смогла бы создать таких моментов.

Они, наверное, лучше играют в футбол, чем мы. Они в порядке. Ничья есть ничья. Очко добыто. В общем, для такой ситуации, в какой оказался "Спартак", мы сыграли хорошо.

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"