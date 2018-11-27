11:00 | Футбол — Лига чемпионов

Александр Коларов: "Болельщики ничего не понимают в футболе"

Обсудить
3

Защитник "Ромы"  Александр Коларов на пресс-конференции перед матчем с "Реалом" заявил, что болельщики совершенно не разбираются в футболе.

- Я не хочу ничего никому обещать, - цитирует серба AS. - Обещаю только себе, что буду упорно работать и полностью выложусь. Я всегда так делаю с тех пор, как начал играть в футбол. Болельщики имеют право раздражаться, мы уважаем это. Но они также должны понимать, что ничего не понимают в футболе. Я люблю теннис и баскетбол, занимался этими видами спорта в детстве и тоже расстраивался, когда моя команда проигрывала. Но я никогда не давал советов по тактике, потому что ничего в этом не понимаю. Это общая проблема, болельщики всех команд должны понимать это.

Матч "Рома" - "Реал" начнется в 23.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Рома - Реал

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

Обсудить
3
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
Материалы других СМИ
Загрузка...