Александр Хацкевич: "В матче "Аякса" и "Динамо" сойдутся две футбольные философии"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что в матче с "Аяксом" сойдутся обороонительная и атакующая философия футбола. Первая игра 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов состоится в среду в Амстердаме.

- "Аякс"? Есть опытные футболисты, есть молодые воспитанники клубной академии, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Хацкевича. - Достаточно техничные игроки, индивидуально сильные исполнители как в тактическом плане, так и в единоборствах.

Чем выше уровень, а сейчас мы уже играем на стадии плей-офф, тем тяжелее соперник. Но повлиять на силу соперника мы не могли. Все покажет завтрашняя игра, в каком состоянии мы подойдем к нему.

Завтра сойдутся две разные футбольные философии. Но я исхожу из того, какими футболистами располагаю на данный момент. Мы играем, исходя из своих сильных качеств, а какой футбол победит, узнаем только через неделю.