Александр Хацкевич: "Поражение "Динамо" от "Янг Бойз" было случайностью"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что провел анализ ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (0:2). По его словам, поражение в этом поединке и вылет из турнира были для киевлян случайностью.

- Сегодня мы уже провели анализ игры в Швейцарии, показали ребятам видеоанализ, объяснили, что они делали не так, что не получилось, о чем мы договаривались и как должны были играть, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Хацкевича. - Из того, о чем мы говорили, на поле не получилось практически ничего.

Понятно, что сейчас всем очень тяжело, ребята сами переживают, потому что это, в первую очередь, удар по имиджу клуба, но также и удар для каждого из нас, для меня как тренера, для футболистов это тоже трагедия, как и для наших болельщиков… Но все мы взрослые люди, и я надеюсь, что футболисты профессионально отнесутся к ближайшим играм. Нам есть, что доказывать. Я верю, что, все-таки, это поражение было какой-то случайностью. Хотя, к сожалению, ее уже не вернешь…

Напомним, "Янг Бойз" будет соперником ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов.