Александр Хацкевич: "Поражение "Динамо" от "Янг Бойз" было случайностью"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич отметил, что провел анализ ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (0:2). По его словам, поражение в этом поединке и вылет из турнира были для киевлян случайностью.
- Сегодня мы уже провели анализ игры в Швейцарии, показали ребятам видеоанализ, объяснили, что они делали не так, что не получилось, о чем мы договаривались и как должны были играть, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Хацкевича. - Из того, о чем мы говорили, на поле не получилось практически ничего.
Понятно, что сейчас всем очень тяжело, ребята сами переживают, потому что это, в первую очередь, удар по имиджу клуба, но также и удар для каждого из нас, для меня как тренера, для футболистов это тоже трагедия, как и для наших болельщиков… Но все мы взрослые люди, и я надеюсь, что футболисты профессионально отнесутся к ближайшим играм. Нам есть, что доказывать. Я верю, что, все-таки, это поражение было какой-то случайностью. Хотя, к сожалению, ее уже не вернешь…
Напомним, "Янг Бойз" будет соперником ЦСКА по 4-му отборочному раунду Лиги чемпионов.
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Дополнительная информация
http://www.fcdynamo.kiev.ua/ru/allnews/news/oleksandr_khatskevich_shvidshe_za_vse_poletimo_na_match_z_maritimu_za_dva_dni_do_gri/
Serenky25
Жаль что не получилось ЦСКА-Динамо Киев...Было бы эпически..
10:33 5 августа
hant64
Какая случайность, если СМИ украинские все предупреждали Динамо, чтобы они не наступили на те же грабли, что и годом ранее Шахтёр. И игроки, и тренер заявляли, что да, мы помним, поэтому со всей серьёзностью отнесёмся к сопернику. Отнеслись, особенно во втором матче)))
07:47 5 августа
москвич23
случайность это если один удар и гол, а на самом деле 18 против одного удара киевлян закономерность
06:36 5 августа
Спринт
Хатцкевич начал оправдываться, это значит, что чувствует Сукрис его скоро уберет. Киевляне в ответном матче против швейцарцев играли прости отвратительно, и не заслуживают ни какого снисхождения.
05:01 5 августа