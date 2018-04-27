Александр Егоров: "Я тоже удалил бы Буффона"

Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров, который сменил Андрея Будогосского, рассказал о том, как повел бы себя в концовке матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ювентус" (1:3). При счете 0:3 арбитр встречи Майкл Оливер назначил пенальти в ворота "Юве", что вызвало недовольство вратаря Джанлуиджи Буффона. Голкипер накричал на судью, за что получил красную карточку. "Реал" реализовал пенальти и пробился в полуфинал по сумме двух игр (3:0, 1:3).

– Вы понимаете, за что английский судья Майкл Оливер удалил Буффона? Что вратарь ему сказал?

– В Европе все намного легче и проще. Игрок выразил в подобной форме несогласие – арбитру такого агрессивного поведения достаточно для удаления. Можно сколько угодно до хрипоты спорить, был пенальти или нет. Формально – это 11-метровый удар. Но всем ясно, что в матче такого уровня пенальти на 90-й минуте должен быть железобетонный. Я понимаю Буффона. Понимаю его эмоции. Не знаю, как себя повел бы. Однако дело футболиста – играть в футбол, а судьи – оценивать эти эпизоды. Оливера никто не накажет за его решения, он поступил в соответствии с рекомендациями.

– Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что тут помог бы видеоарбитр. А чем? Ведь даже после многочисленных просмотров единого мнения нет.

– И с видеорефери споры не прекратились бы. В таких моментах они всегда будут.

– А вы удалили бы Буффона?

– Да. (Александр БОБРОВ)

Полностью интервью Егорова – скоро в "СЭ"