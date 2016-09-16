Александер Чеферин выступает против реформирования Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что новая реформа Лиги чемпионов может привести к тому, что турнир станет закрытым клубом. Ранее функционер неоднократно высказывался против реформы, подчеркивая, что предлагаемые изменения будут играть на руку только европейским грандам.

– Лига чемпионов не может продолжать работу в таком русле, это может привести к тому, что она станет закрытым клубом, – цитирует AFP Чеферина. – Самой большой проблемой является тот факт, что об этих изменениях никому не сообщалось, и мы узнали о них в самом конце.

26 августа исполком УЕФА принял ряд поправок по изменению принципов отбора в еврокубковые турниры на три предстоящих сезона. Согласно новым правилам, в групповой этап Лиги чемпионов будут автоматически попадать по 4 сильнейших клуба из четырех футбольных ассоциаций, имеющих наиболее высокий рейтинг.

14 сентября на исполкоме УЕФА в Афинах Чеферин был избран президентом организации, набрав 42 голоса из 55. Его оппонент на выборах главы Королевского футбольного союза Нидерландов Михаэл ван Праг получил 13 голосов. В ходе исполкома новый глава УЕФА заявил о своем желании встретиться с президентами крупнейших клубов, чтобы обсудить с ними вопросы о сотрудничестве.