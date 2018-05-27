Александер Чеферин – властям Киева: "Спасибо за все, особенно, за гостеприимство"

Президент УЕФА Александер Чеферин поблагодарил власти Киеве, где проходил финал Лиги чемпионов, за организацию и отметил, что болельщики наверняка захотят вернуться в столицу Украины. В решающем матче главного клубного турнира Европы "Реал" переиграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

- Хотел бы поблагодарить Киев и мэра Виталия Кличко за отличную организацию финального матча Лиги чемпионов, - приводит официальный сайт администрации Киева Чеферина. - Не стоит забывать, что это одно из главных спортивных событий мирового уровня. Соревнование подобного размаха сложно качественно организовать. Но ни вчера, ни в предыдущие дни не было допущено ни одной ошибки. Спасибо за все, особенно, за гостеприимство. Я убежден, что по крайней мере половина болельщиков захочет посетить Киев снова. Финал Лиги чемпионов – крупное событие. Я уверен, что после проведения данного мероприятия Украина сможет организовать что угодно.

Отметим, что Киев впервые принимал финал Лиги чемпионов.