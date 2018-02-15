Алекс Теллес: "Порту" не ожидал такой игры от "Ливерпуля"

Защитник "Порту" Алекс Теллес признался, что он и его партнеры не ожидали такой игры от "Ливерпуля" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:5). Ответная встреча состоится 6 марта.

– У нас был шанс забить в начале матча, но мы этой возможностью не воспользовались. Мы знали, что нам противостоит прекрасная команда, однако такого мы не ожидали, – цитирует официальный сайт УЕФА Теллеса. – Результат нас расстроил, но мы не посыпаем голову пеплом. Сегодняшний матч мы будем рассматривать как урок на будущее.