Актер Баринов может сыграть Семина в кино. Так считает тренер "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" признался, что российский актер и друг специалиста Валерий Баринов может сыграть его в кино.
– Кто мог бы сыграть вас в кино?
– Мой друг Валерий Баринов прекрасно исполнил бы роль футбольного тренера. Сейчас популярны фильмы о спорте, кинозалы переполнены.
Матч "Порту" – "Локомотив" пройдет завтра на стадионе "Драгау" в 23.00 (мск).
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2579855.html
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