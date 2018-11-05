Актер Баринов может сыграть Семина в кино. Так считает тренер "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" признался, что российский актер и друг специалиста Валерий Баринов может сыграть его в кино.

– Кто мог бы сыграть вас в кино?

– Мой друг Валерий Баринов прекрасно исполнил бы роль футбольного тренера. Сейчас популярны фильмы о спорте, кинозалы переполнены.

Матч "Порту" – "Локомотив" пройдет завтра на стадионе "Драгау" в 23.00 (мск).