Акинфеев пропустил в 38-м матче Лиги чемпионов подряд

Адмир Мехмеди, поразивший ворота ЦСКА на 9-й минуте, продлил серию матчей Игоря Акинфеева, в которых он пропускал голы в Лиге чемпионов, до 38 матчей. В последний раз ворота капитана армейцев оставались сухими в матче Лиги чемпионов почти десять лет назад - 1 ноября 2006 года в матче против "Арсенала" (0:0). (Кирилл БУРДАКОВ)

38 последних матчей Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов

Дата Соперник Стадия Счет 21.11.2006 Порту Групповой этап 0:2 (д) 06.12.2006 Гамбург Групповой этап 2:3 (г) 07.11.2007 Интер Групповой этап 2:4 (г) 27.11.2007 ПСВ Групповой этап 0:1 (д) 12.12.2007 Фенербахче Групповой этап 1:3 (г) 15.09.2009 Вольфсбург Групповой этап 1:3 (г) 30.09.2009 Бешикташ Групповой этап 2:1 (д) 21.10.2009 Манчестер Юнайтед Групповой этап 0:1 (д) 03.11.2009 Манчестер Юнайтед Групповой этап 3:3 (г) 25.11.2009 Вольфсбург Групповой этап 2:1 (д) 08.12.2009 Бешикташ Групповой этап 2:1 (г) 24.02.2010 Севилья 1/8 финала 1:1 (д) 16.03.2010 Севилья 1/8 финала 2:1 (г) 31.03.2010 Интер 1/4 финала 0:1 (г) 06.04.2010 Интер 1/4 финала 0:1 (д) 17.09.2013 Бавария Групповой этап 0:3 (г) 02.10.2013 Виктория Пл Групповой этап 3:2 (д) 23.10.2013 Манчестер Сити Групповой этап 1:2 (д) 05.11.2013 Манчестер Сити Групповой этап 2:5 (г) 27.11.2013 Бавария Групповой этап 1:3 (д) 10.12.2013 Виктория Пл Групповой этап 1:2 (г) 17.09.2014 Рома Групповой этап 1:5 (г) 30.09.2014 Бавария Групповой этап 0:1 (д) 21.10.2014 Манчестер Сити Групповой этап 2:2 (д) 05.11.2014 Манчестер Сити Групповой этап 2:1 (г) 25.11.2014 Рома Групповой этап 1:1 (д) 10.12.2014 Бавария Групповой этап 0:3 (г) 28.07.2015 Спарта Пр 3-й отб. раунд 2:2 (д) 05.08.2015 Спарта Пр 3-й отб. раунд 3:2 (г) 18.08.2015 Спортинг 4-й отб. раунд 1:2 (г) 26.08.2015 Спортинг 4-й отб. раунд 3:1 (д) 15.09.2015 Вольфсбург Групповой этап 0:1 (г) 30.09.2015 ПСВ Групповой этап 3:2 (д) 21.10.2015 Манчестер Юнайтед Групповой этап 1:1 (д) 03.11.2015 Манчестер Юнайтед Групповой этап 0:1 (г) 25.11.2015 Вольфсбург Групповой этап 0:2 (д) 08.12.2015 ПСВ Групповой этап 1:2 (г) 14.09.2016 Байер Групповой этап 0:2 (г)*

* Матч продолжается

Трансляция матча "Байер" - ЦСКА и видео голов